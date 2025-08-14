Киев под видом гражданских проводит передислокацию частей ВСУ в Херсоне

Командование ВСУ под видом гражданских начало передислокацию войск из херсонского микрорайона «Корабел», который находится на Карантинном острове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
«Противник начал активно под видом гражданских осуществлять передислокацию военнослужащих, одетых по гражданке», — заявил глава региона.
Сальдо отметил, что ВСУ под видом гражданских также пытаются вывести с острова и боевую технику.
Ранее Сальдо также заявил, что объявленная Киевом эвакуация гражданского населения с микрорайона «Корабел» завершена. При этом он указал, что ВСУ превратили Карантинный остров, расположенный в низовьях Днепра, в военную базу.
Также стало известно, что ВСУ собирают резервы у российской границы.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.