Премьер Казахстана возглавил штаб по борьбе с наркотиками

АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Премьер-министр Казахстана возглавил Республиканский штаб по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности, сообщили в правительстве.
«В рамках исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на заседании Совета безопасности, распоряжением премьер-министра образован Республиканский штаб», — говорится в сообщении.
Заместителями главы штаба стали вице-премьер и министр внутренних дел.
Основными задачами штаба, добавили в правительстве, определены.
координация деятельности госорганов по противодействию наркомании и наркобизнесу,
выработка эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер,
совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
В состав штаба вошли представители Генпрокуратуры, КНБ, Агентства по финансовому мониторингу, Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также руководители ряда ответственных министерств.
Региональные штабы создадут также во всех областях и в городах Астана, Алматы, Шымкент.