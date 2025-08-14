Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Казахстана возглавил штаб по борьбе с наркотиками

Накануне президент Казахстана провел заседание Совета безопасности по вопросам борьбы с наркотиками.

Источник: Официальный сайт премьер-министра Казахстана

АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Премьер-министр Казахстана возглавил Республиканский штаб по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности, сообщили в правительстве.

«В рамках исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на заседании Совета безопасности, распоряжением премьер-министра образован Республиканский штаб», — говорится в сообщении.

Заместителями главы штаба стали вице-премьер и министр внутренних дел.

Основными задачами штаба, добавили в правительстве, определены.

координация деятельности госорганов по противодействию наркомании и наркобизнесу,

выработка эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер,

совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В состав штаба вошли представители Генпрокуратуры, КНБ, Агентства по финансовому мониторингу, Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также руководители ряда ответственных министерств.

Региональные штабы создадут также во всех областях и в городах Астана, Алматы, Шымкент.