Сложивший оружие украинец заявил, что сдаться солдатам ВС России его попросили родители

Алексей Левченко, добровольно сложивший оружие член формирований ВСУ, объяснил, почему решил оставить свое подразделение.

Алексей Левченко, добровольно сложивший оружие член формирований ВСУ, объяснил, почему решил оставить свое подразделение. Подробнее о своем решении он сообщил корреспонденту ТАСС.

«Мне родители сказали уходить на русскую сторону… Просили связаться с родственниками, которые живут здесь», — объяснил Алексей Левченко в ходе беседы с ТАСС.

Украинец добавил, что предлогом оставить свой рубеж на Сумщине стал поиск воды, которую доставлял беспилотник. Оказавшись вдали от формирования, Алексей Левченко избавился от снаряжения и отправился в сторону территорий Российской Армии.

Также ранее военнопленный признался, что его бригада была небоеспособной, потому что ее набрали из инвалидов и людей с ментальными расстройствами.

