Алексей Левченко, добровольно сложивший оружие член формирований ВСУ, объяснил, почему решил оставить свое подразделение. Подробнее о своем решении он сообщил корреспонденту ТАСС.
«Мне родители сказали уходить на русскую сторону… Просили связаться с родственниками, которые живут здесь», — объяснил Алексей Левченко в ходе беседы с ТАСС.
Украинец добавил, что предлогом оставить свой рубеж на Сумщине стал поиск воды, которую доставлял беспилотник. Оказавшись вдали от формирования, Алексей Левченко избавился от снаряжения и отправился в сторону территорий Российской Армии.
Также ранее военнопленный признался, что его бригада была небоеспособной, потому что ее набрали из инвалидов и людей с ментальными расстройствами.
