Политолог: громкие заявления о победе Путина вредят переговорам с Трампом

«Но говорят о встрече как о победе российского президента громко перед началом переговоров те, кто пытается поставить Трампа в неловкое положение, сорвать переговоры или уменьшить их значение. Они хотят выставить американскую сторону и президента США слабыми. Неслучайно об этом буквально в такой форме заявлял Владимир Зеленский», — подчеркнул Зудин.