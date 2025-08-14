Лондон предложил «более реалистичный» план взамен миротворцев на Украине

Британский премьер Кир Стармер был одним из инициаторов создания «Коалиции желающих» (объединения из более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине) для обеспечения соблюдения прекращения огня. В среду, 13 августа, он заявил, что западные союзники «активизируются, показывая, что готовы предпринять». Однако некоторые европейские страны сочли размещение десятков тысяч военнослужащих для защиты критических украинских объектов слишком рискованным и не захотели выделить такое количество миротворцев, что вызвало разочарование у других членов коалиции, пишет Times.