Лондон предложил «более реалистичный» план взамен миротворцев на Украине

Военное руководство страны отказалось от идеи отправки 30-тысячного контингента для защиты украинских портов и городов, пишет издание. Вместо этого оно предлагает «более реалистичную миссию», которая включает обеспечение безопасности с воздуха над Западной Украиной. Предполагается, что патрулировать воздушное пространство будут истребители Typhoon или F-35, целью таких миссий должно стать «ободрение» гражданского населения страны и возобновление международного авиасообщения.
Предложение Лондона подразумевает, что страны — члены коалиции обеспечат логистику и предоставят вооружение и специалистов для восстановления и реорганизации сухопутных войск Украины. Подготовку военных будут проводить на западе страны. Также, согласно инициативе, участники миссии помогут разминировать Черное море и обеспечить безопасный проход всех судов в украинские порты и из них.
Британский премьер Кир Стармер был одним из инициаторов создания «Коалиции желающих» (объединения из более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине) для обеспечения соблюдения прекращения огня. В среду, 13 августа, он заявил, что западные союзники «активизируются, показывая, что готовы предпринять». Однако некоторые европейские страны сочли размещение десятков тысяч военнослужащих для защиты критических украинских объектов слишком рискованным и не захотели выделить такое количество миротворцев, что вызвало разочарование у других членов коалиции, пишет Times.
В преддверии саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа европейские лидеры провели онлайн-встречу с республиканцем, в которой участвовал президент Украины Владимир Зеленский. 13 августа члены коалиции обнародовали заявление, в котором подчеркнули, что Украине необходимы надежные гарантии безопасности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Они также назвали неприемлемыми какие-либо ограничения для Вооруженных сил Украины или ее сотрудничества с третьими странами в рамках урегулирования.
Пункт об установлении предельной численности ВСУ содержится в меморандуме, который Россия представила на переговорах с Украиной в Стамбуле. Документ также предусматривает запрет на военную деятельность других государств на территории соседней страны. МИД России называл планы Запада отправить миротворцев на Украину «фантазиями» и отмечал, что для Москвы неприемлемо появление там войск НАТО даже под чужим флагом.