Солдат ВСУ Алексей Левченко: Родители посоветовали сдаться в плен россиянам

Левченко отметил, что родители настаивали на необходимости выйти на позиции ВС РФ и связаться с родственниками, проживающими в России.
Он также рассказал, что покинул свой пост в Сумской области в поисках воды, которую должны были сбросить с дрона. Оставив оружие, а впоследствии и бронежилет, Левченко спустя несколько дней вышел на позиции ВС РФ.
Украинец родился в Лисичанске в декабре 1984 года и после начала СВО эвакуировал свою семью и родителей в Полтаву. Мобилизовали его в декабре 2024 года, сообщает ТАСС.
Ранее Life.ru писал, что пленный офицер ВСУ раскрыл отношение бойцов к конфликту. Младшим украинским офицерам уже надоели военные действия.