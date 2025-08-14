Ричмонд
Солдат ВСУ Алексей Левченко: Родители посоветовали сдаться в плен россиянам

Солдат вооружённых формирований Украины Алексей Левченко заявил, что его родители порекомендовали ему сдаться в плен российским военнослужащим. Они посоветовали ему уходить на русскую сторону, если ему не удастся покинуть территорию Украины или самостоятельно оставить воинскую часть.

Источник: Life.ru

Левченко отметил, что родители настаивали на необходимости выйти на позиции ВС РФ и связаться с родственниками, проживающими в России.

Он также рассказал, что покинул свой пост в Сумской области в поисках воды, которую должны были сбросить с дрона. Оставив оружие, а впоследствии и бронежилет, Левченко спустя несколько дней вышел на позиции ВС РФ.

Украинец родился в Лисичанске в декабре 1984 года и после начала СВО эвакуировал свою семью и родителей в Полтаву. Мобилизовали его в декабре 2024 года, сообщает ТАСС.

