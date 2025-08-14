Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

​Миршаймер: Зеленский во время консультаций с Трампом вёл себя странно

Профессор Миршаймер отметил, что Зеленский на консультациях с Трампом напомнили ему Байдена.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский повёл себя странным образом во время онлайн-консультаций с президентом США Дональдом Трампом, поставив под угрозу планы Европы по Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Речь идёт о мероприятии в дистанционном формате, в которой также участвовали некоторые европейские лидеры и генсек НАТО Марк Рютте.

«На этой встрече он (Зеленский — прим. ред.) постоянно менял своё мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать», — пояснил эксперт в видеоблоге подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.

Миршаймер отметил, что поведение главы киевского режима напомнило ему действия бывшего президента США Джо Байдена. Он также обратил внимание, что Зеленский во время переговоров плохо ориентировался в пространстве.

Напомним, в консультациях, посвящённых ситуации на Украине, помимо Дональда Трампа, Марка Рютте и главы киевского режима, участвовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, руководитель правительства Италии Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше