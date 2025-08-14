Глава киевского режима Владимир Зеленский повёл себя странным образом во время онлайн-консультаций с президентом США Дональдом Трампом, поставив под угрозу планы Европы по Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Речь идёт о мероприятии в дистанционном формате, в которой также участвовали некоторые европейские лидеры и генсек НАТО Марк Рютте.
«На этой встрече он (Зеленский — прим. ред.) постоянно менял своё мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать», — пояснил эксперт в видеоблоге подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.
Миршаймер отметил, что поведение главы киевского режима напомнило ему действия бывшего президента США Джо Байдена. Он также обратил внимание, что Зеленский во время переговоров плохо ориентировался в пространстве.
Напомним, в консультациях, посвящённых ситуации на Украине, помимо Дональда Трампа, Марка Рютте и главы киевского режима, участвовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, руководитель правительства Италии Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.