Лукашенко: Беларусь рассчитывает на успешную реализацию проектов с Пакистаном

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари, премьер-министра Шахбаза Шарифа и всех жителей этой страны с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БелТА

«История вашей страны ярко свидетельствует о решимости народа в отстаивании суверенитета и независимости, его миролюбии и приверженности справедливому миропорядку», — говорится в поздравлении президенту Пакистана.

Президент Беларуси подчеркнул, что Минск считает Исламабад своим надежным другом и партнером: «Мы открыты к широкомасштабному межгосударственному сотрудничеству как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Уверен, что уже в ближайшей перспективе мы сможем максимально эффективно использовать существующий большой потенциал белорусско-пакистанского взаимодействия».

В поздравлении Шахбазу Шарифу Александр Лукашенко напомнил о состоявшихся недавно встречах в Исламабаде и Минске.

«Надеюсь на успешное осуществление всех договоренностей о реализации проектов в сферах машиностроения, легкой промышленности и других отраслях, а также о поставках самосвалов БЕЛАЗ в Пакистан и направлении пакистанских квалифицированных специалистов для работы в Беларусь», — отметил глава государства.

Белорусский лидер подчеркнул свою открытость к обсуждению с премьер-министром Пакистана любых вопросов, а также готовность вырабатывать взаимовыгодные решения.

