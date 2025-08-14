Лукашенко: Беларусь рассчитывает на успешную реализацию проектов с Пакистаном

«Надеюсь на успешное осуществление всех договоренностей о реализации проектов в сферах машиностроения, легкой промышленности и других отраслях, а также о поставках самосвалов БЕЛАЗ в Пакистан и направлении пакистанских квалифицированных специалистов для работы в Беларусь», — отметил глава государства.