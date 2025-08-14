Лукашенко: Беларусь рассчитывает на успешную реализацию проектов с Пакистаном

«История вашей страны ярко свидетельствует о решимости народа в отстаивании суверенитета и независимости, его миролюбии и приверженности справедливому миропорядку», — говорится в поздравлении президенту Пакистана.
Президент Беларуси подчеркнул, что Минск считает Исламабад своим надежным другом и партнером: «Мы открыты к широкомасштабному межгосударственному сотрудничеству как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Уверен, что уже в ближайшей перспективе мы сможем максимально эффективно использовать существующий большой потенциал белорусско-пакистанского взаимодействия».
В поздравлении Шахбазу Шарифу Александр Лукашенко напомнил о состоявшихся недавно встречах в Исламабаде и Минске.
«Надеюсь на успешное осуществление всех договоренностей о реализации проектов в сферах машиностроения, легкой промышленности и других отраслях, а также о поставках самосвалов БЕЛАЗ в Пакистан и направлении пакистанских квалифицированных специалистов для работы в Беларусь», — отметил глава государства.
Белорусский лидер подчеркнул свою открытость к обсуждению с премьер-министром Пакистана любых вопросов, а также готовность вырабатывать взаимовыгодные решения.