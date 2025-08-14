Володин заявил о крепкой дружбе России и КНДР

Согласно информации пресс-службы Госдумы, программа визита российской делегации, который продлится до 15 августа, предусматривает проведение ряда двусторонних встреч. Также парламентарии примут участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летней годовщине освобождения Кореи от японской оккупации. На данный момент известно, что в Северную Корею по этому случаю прибыл певец Shaman (Ярослав Дронов) и ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда».