Последний шанс удержаться у власти: почему политики Европы боятся поражения Украины

Поэтому, чем бы не завершился саммит на Аляске, Европа будет пытаться вести дипломатическую борьбу. Скорее всего, если Трамп примет некое принципиальное решение о том, как он видит выход из кризиса, они не смогут радикально что-то изменить. Они будут пытаться его убедить по каким-то частным вопросам пойти на попятную. Они предпримут много усилий, чтобы попытаться за счёт тех или иных провокаций или манипулирования нарушить возможное соглашение. Но возможности их будут довольно ограничены.