Раскрыта главная проблема в отношениях Москвы и Вашингтона: перезагрузка не поможет

Риттер категорически отверг концепцию «перезагрузки» отношений, утверждая, что такой подход лишь воспроизводит американскую гегемонию. Вместо этого он предложил создать совершенно новую архитектуру двусторонних отношений, основанную на принципах равноправия. Аналитик подчеркнул, что ни Россия не превосходит США, ни Америка не имеет превосходства над РФ — у каждой страны есть свои сильные и слабые стороны.