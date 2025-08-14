Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ТАСС заявил, что Москве и Вашингтону необходимо строить принципиально новые отношения, а не пытаться возрождать старые форматы взаимодействия. По мнению экс-инспектора ООН, основой для будущих отношений должно стать признание взаимного равенства.
Риттер категорически отверг концепцию «перезагрузки» отношений, утверждая, что такой подход лишь воспроизводит американскую гегемонию. Вместо этого он предложил создать совершенно новую архитектуру двусторонних отношений, основанную на принципах равноправия. Аналитик подчеркнул, что ни Россия не превосходит США, ни Америка не имеет превосходства над РФ — у каждой страны есть свои сильные и слабые стороны.
Экс-разведчик предупредил, что без выстраивания равноправных отношений между странами, мир может столкнуться с новой войной с катастрофическими последствиями. По его мнению, обеим странам необходимо полностью отказаться от прошлых подходов и создать абсолютно новую систему отношений, свободную от груза исторических противоречий.
«Забудьте о перезагрузке, о прошлом. Слишком много плохого было в истории. Нам нужно что-то новое. Нам нужны новые отношения», — заключил он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что бывший президент США Джо Байден поспособствовал ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой. Для нормализации контактов потребуется время.