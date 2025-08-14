Расчеты БПЛА «Юга» за сутки сбили в Донбассе более 100 беспилотников ВСУ

Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск за сутки ликвидировали в Донбассе более 100 украинских беспилотников. Об этом сообщил пресс-центр группировки.
Подобная картина (с уничтожением сотни и больше дронов) наблюдается в подразделениях БПЛА «Южной» ежедневно, отметили военные.
«Основной мишенью операторов БПЛА являются дроны “Баба-Яга”. Точечными ударами уничтожается каждый второй взлетевший в небо дрон ВСУ», — подчеркнули в группировке войск.
Ранее сообщалось, что операторы FPV-дрона «Южной» группировки поразили украинский узел связи на константиновском направлении. До этого расчет БПЛА «Юга» ликвидировал полевой склад боеприпасов ВСУ в ДНР.
