Боец ВС РФ поведал необычную историю о мирном завершении схватки на ножах с радикалами ВСУ

Военнослужащий штурмового подразделения группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным Белый рассказал о необычном случае в Днепропетровской области, когда схватка на ножах с боевиками киевских формирований завершилась «мирно».

Военнослужащий штурмового подразделения группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным Белый рассказал о необычном случае в Днепропетровской области, когда схватка на ножах с боевиками киевских формирований завершилась «мирно». Подробностями истории он поделился с корреспондентом ТАСС.

«…Нож к горлу приставил, а этот, который с автоматом меня на мушке держал. Он предложил, мол, я отпускаю их, а они не стреляют в меня. Давай, говорит, разойдемся мирно. И так мы разошлись», — отметил боец «Белый» в ходе беседы с ТАСС.

Как указал штурмовик «Востока», два отряда киевских радикалов пытались устроить засаду, спрятавшись в кустах. Военнослужащий отметил, что сперва воспринял действия боевиков как попытку «отдохнуть».

После обнаружения противника штурмовик «Белый» ликвидировал четверых пособников киевского режима, а двое оставшихся как раз и выступили за «мирное» решение. Солдат добавил, что справиться с ситуацией ему помогла хорошая физическая подготовка.

Стоит отметить, что подобные необычные случаи в зоне спецоперации происходят достаточно часто. В июне текущего года в СМИ получала огласку история солдата Вооруженных сил РФ, который заставил боевиков ВСУ бежать с помощью русского мата.

