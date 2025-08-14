Politico узнал о готовности Трампа дать Украине гарантии безопасности вне НАТО

По данным источников издания, Вашингтон рассматривает участие в обеспечении «средств сдерживания» для Украины после достижения прекращения огня. Однако Трамп не уточнил, что именно подразумевается под гарантиями. До этого он заявлял, что США не будут напрямую поставлять оружие Киеву, а европейские государства будут финансировать эти поставки через НАТО в рамках уже заключенной сделки.