МИД Польши ответил отказом на предложение Беларуси о возобновлении диалога. Подробности передает польское радио RMF24 со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Польши, пишет БелТА.
В июне 2025 года Министерство обороны Беларуси в адрес Польши направило письмо с предложением, касающимся проведения переговоров по теме безопасности (подробнее мы писали здесь). Белорусская сторона выразили обеспокоенность в связи с ростом напряженности в Восточноевропейском регионе, ускоренной милитаризацией Польши, а также решением польской стороны выйти из Оттавской конвенции и разместить противопехотные мины на границе с Беларусью.
Беларусь для недопущения дальнейшей эскалации в регионе заявила об изменении параметров учений Беларуси и России «Запад-2025», а также о переносе основных маневров вглубь страны — подальше от границ с Евросоюзом (подробнее — здесь).
Еще один из предпринятых шагов — предложение белорусской стороны о возобновлении диалога с Польшей, что могло послужить интересам обеих стран. В эфире польского радио сообщили: Беларусь обратила внимание, что отсутствие переговоров может послужить к развязыванию нового конфликта, ареной для которого могут стать две указанные страны.
Польское радио подчеркивает, что Польша ответила отказом.
«В сложившейся ситуации Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью», — следует из заявления МИД Польши.
В ведомстве добавили, что в нынешней ситуации польская сторона не видит возможности для переговоров, не говоря уже о действиях в указанном направлении. Формальной причиной для отказа послужил миграционный кризис и украинский конфликт.
Ранее Минобороны сообщило, что учение Беларуси и РФ «Запад-2025» пройдет с 12 по 16 сентября.
Тем временем глава Минобороны Беларуси назвал основное место проведения учений «Запад-2025»: «Уже прибыли два подразделения из России».
Кроме того, министр обороны Виктор Хренин сказал о готовности четырех укрепрайонов в Беларуси.