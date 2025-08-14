МИД Польши ответил отказом на предложение Беларуси о возобновлении диалога

В июне 2025 года Министерство обороны Беларуси в адрес Польши направило письмо с предложением, касающимся проведения переговоров по теме безопасности (подробнее мы писали здесь). Белорусская сторона выразили обеспокоенность в связи с ростом напряженности в Восточноевропейском регионе, ускоренной милитаризацией Польши, а также решением польской стороны выйти из Оттавской конвенции и разместить противопехотные мины на границе с Беларусью.