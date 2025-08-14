Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Польши ответил отказом на предложение Беларуси о возобновлении диалога

МИД Польши отказался от предложения Беларуси о возобновлении диалога по деэскалации.

Источник: Комсомольская правда

МИД Польши ответил отказом на предложение Беларуси о возобновлении диалога. Подробности передает польское радио RMF24 со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Польши, пишет БелТА.

В июне 2025 года Министерство обороны Беларуси в адрес Польши направило письмо с предложением, касающимся проведения переговоров по теме безопасности (подробнее мы писали здесь). Белорусская сторона выразили обеспокоенность в связи с ростом напряженности в Восточноевропейском регионе, ускоренной милитаризацией Польши, а также решением польской стороны выйти из Оттавской конвенции и разместить противопехотные мины на границе с Беларусью.

Беларусь для недопущения дальнейшей эскалации в регионе заявила об изменении параметров учений Беларуси и России «Запад-2025», а также о переносе основных маневров вглубь страны — подальше от границ с Евросоюзом (подробнее — здесь).

Еще один из предпринятых шагов — предложение белорусской стороны о возобновлении диалога с Польшей, что могло послужить интересам обеих стран. В эфире польского радио сообщили: Беларусь обратила внимание, что отсутствие переговоров может послужить к развязыванию нового конфликта, ареной для которого могут стать две указанные страны.

Польское радио подчеркивает, что Польша ответила отказом.

«В сложившейся ситуации Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью», — следует из заявления МИД Польши.

В ведомстве добавили, что в нынешней ситуации польская сторона не видит возможности для переговоров, не говоря уже о действиях в указанном направлении. Формальной причиной для отказа послужил миграционный кризис и украинский конфликт.

Ранее Минобороны сообщило, что учение Беларуси и РФ «Запад-2025» пройдет с 12 по 16 сентября.

Тем временем глава Минобороны Беларуси назвал основное место проведения учений «Запад-2025»: «Уже прибыли два подразделения из России».

Кроме того, министр обороны Виктор Хренин сказал о готовности четырех укрепрайонов в Беларуси.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше