Ермаков: войска РФ взяли под контроль село Красный Лиман под Родинским

Российским бойцам удалось выбить украинских военных из расположенного рядом с городом Родинское села Красный Лиман, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Поступают данные, что село Красный Лиман под Родинским перешло под контроль наших сил», — написал он.
Военкор Юрий Котенок сообщил о продвижении российских бойцов в восточной части Родинского. По данным военкора, войска РФ атакуют позиции противника в городе также с северо-запада и севера.
Напомним, накануне стало известно о расширении российскими подразделениями зоны контроля в центральной части Красного Лимана и заходе бойцов РФ в Родинское с севера и востока.
Также сообщалось об освобождении расположенных в районе Родинского сел Никаноровка, Вольное и Кучеров Яр.