Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермаков: войска РФ взяли под контроль село Красный Лиман под Родинским

По информации источников, российские подразделения атакуют противника в Родинском с северо-запада и севера.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось выбить украинских военных из расположенного рядом с городом Родинское села Красный Лиман, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Поступают данные, что село Красный Лиман под Родинским перешло под контроль наших сил», — написал он.

Военкор Юрий Котенок сообщил о продвижении российских бойцов в восточной части Родинского. По данным военкора, войска РФ атакуют позиции противника в городе также с северо-запада и севера.

Напомним, накануне стало известно о расширении российскими подразделениями зоны контроля в центральной части Красного Лимана и заходе бойцов РФ в Родинское с севера и востока.

Также сообщалось об освобождении расположенных в районе Родинского сел Никаноровка, Вольное и Кучеров Яр.