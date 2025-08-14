Ричмонд
В Британии придумали, чем заменить отправку своих военных на Украину

Великобритания отказалась от идеи развёртывания миротворческих сил на Украине. Военных планировали направить в рамках «коалиции желающих», сообщает The Times.

Источник: Life.ru

«Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», — указывает издание.

Теперь премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагает союзникам по коалиции сосредоточиться на обеспечении безопасности воздушного пространства Западной Украины. Он также предлагает помощь в подготовке украинских военных и разминировании Чёрного моря.

По данным издания, Стармер отметил, что появился «реальный» шанс заключить сделку. Он добавил, что европейские союзники согласились помочь в её реализации.

Ранее стало известно, что вместо отправки войск страны коалиции планируют увеличить поставки оружия в Киев. Чиновник Минобороны Великобритании сообщал, что «никто не хочет отправлять своих солдат умирать на Украине».

