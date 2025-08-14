Ричмонд
Русский бизнесмен рассказал о роли СССР в улучшении положения коренных народов Аляски: они благодарны за нынешние блага

Русский бизнесмен с Аляски заявил, что жители штата обязаны СССР многими благами.

Источник: Комсомольская правда

Коренные жители Аляски обязаны частью своих благ Советскому Союзу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил русско-американский бизнесмен из Анкориджа, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, во времена холодной войны США часто обвиняли СССР в нарушениях прав человека. В конце 1960-х — начале 1970-х советская сторона нашла контраргумент, указав на угнетение коренного населения Аляски.

После этого, как отметил собеседник агентства, американские власти активизировались и в 1971 году приняли Закон об урегулировании претензий коренных народов Аляски (ANCSA). Этот документ предоставил жителям право на значительные территории и финансы.

«Фактически то, что коренные народы Аляски имеют сейчас, они получили благодаря СССР», — подчеркнул бизнесмен. По его мнению, многие аляскинцы, знакомые с историей, признают этот факт.

Тем временем жители Аляски активно помогают в организации предстоящего саммита лидеров России и США. Как сообщила директор Русского культурного центра в Анкоридже Анна Верная, местные предоставляют жилье для журналистов, делятся транспортом и даже устанавливают дополнительные палатки для размещения гостей.

