Коренные жители Аляски обязаны частью своих благ Советскому Союзу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил русско-американский бизнесмен из Анкориджа, пожелавший остаться анонимным.
По его словам, во времена холодной войны США часто обвиняли СССР в нарушениях прав человека. В конце 1960-х — начале 1970-х советская сторона нашла контраргумент, указав на угнетение коренного населения Аляски.
После этого, как отметил собеседник агентства, американские власти активизировались и в 1971 году приняли Закон об урегулировании претензий коренных народов Аляски (ANCSA). Этот документ предоставил жителям право на значительные территории и финансы.
«Фактически то, что коренные народы Аляски имеют сейчас, они получили благодаря СССР», — подчеркнул бизнесмен. По его мнению, многие аляскинцы, знакомые с историей, признают этот факт.
Тем временем жители Аляски активно помогают в организации предстоящего саммита лидеров России и США. Как сообщила директор Русского культурного центра в Анкоридже Анна Верная, местные предоставляют жилье для журналистов, делятся транспортом и даже устанавливают дополнительные палатки для размещения гостей.