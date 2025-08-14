Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец раскрыл, как ВС РФ застали ВСУ врасплох в Днепропетровской области

Российские военные застали врасплох солдат ВСУ, когда вошли в село Январское в Днепропетровской области.

Российские военные застали врасплох солдат ВСУ, когда вошли в село Январское в Днепропетровской области. Такой информацией с РИА Новости поделился боец группировки «Восток» с позывным «Инспектор».

Он рассказал, что ВС РФ вошли в Январское, пройдя по открытому полю.

«Чтобы не подвергаться обстрелу, было принято решение обходить просто по полям. И, таким образом, мы вклинились в оборону противника незаметно и молниеносно», — раскрыл подробности «Инспектор».

По его словам, украинские военные не брали в расчет чистое поле. И именно благодаря такому решению российские бойцы смогли освободить населенный пункт Январское в Днепропетровской области.

Об освобождении Январского Минобороны РФ сообщило 5 августа.

Ранее стало известно, зачем ВСУ собирают резервы у российской границы.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.