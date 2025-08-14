Боец раскрыл, как ВС РФ застали ВСУ врасплох в Днепропетровской области

Российские военные застали врасплох солдат ВСУ, когда вошли в село Январское в Днепропетровской области. Такой информацией с РИА Новости поделился боец группировки «Восток» с позывным «Инспектор».
Он рассказал, что ВС РФ вошли в Январское, пройдя по открытому полю.
«Чтобы не подвергаться обстрелу, было принято решение обходить просто по полям. И, таким образом, мы вклинились в оборону противника незаметно и молниеносно», — раскрыл подробности «Инспектор».
По его словам, украинские военные не брали в расчет чистое поле. И именно благодаря такому решению российские бойцы смогли освободить населенный пункт Январское в Днепропетровской области.
Об освобождении Январского Минобороны РФ сообщило 5 августа.
Ранее стало известно, зачем ВСУ собирают резервы у российской границы.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.