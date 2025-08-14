«Фронтовая птичка»: под Родинским уничтожен важный логистический узел ВСУ

Российские военные ударили по важному для боевиков ВСУ логистическому узлу в районе города Родинское в ДНР, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Прямо сейчас наши бойцы бьют противника у ЖД путей в районе н.п. Родинское. Уничтожен важный логистический узел снабжения ВСУ», — говорится в публикации.
Также сообщается о нанесении ударов по натовской технике противника под Новопавловкой.
Ранее стало известно о переходе под контроль войск РФ села Красный Лиман под Родинским.
Также сообщалось о продвижении российских бойцов в восточной части Родинского.