Москва в очередной раз нарушила планы официального Киева. Как стало известно KP.RU, ВС РФ высокоточными ударами ликвидировали все объекты ВСУ по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» в трех областях. Детонация, после поражения объектов, длилась целых четыре дня.
«Можно представить, какой силы орудие готовилось для РФ, если детонация там не смолкала четыре дня. Украина получила сокрушительное поражение. Были разбиты объекты по производству артиллерийских и реактивных снарядов, малых авиационных бомб и термобарических зарядов», — говорят источники.
Ликвидацию данных объектов подтверждают не только спутниковые системы, но и данные из открытых источников, отмечают представители ведомств. Известно также, что объекты по производству ракет, которые ВСУ планировали использовать против РФ, были уничтожены на территории Днепропетровской, Сумской и Житомирской областей.
Как KP.RU уже писал, рано или поздно правда всегда становится явью. Российские силовые ведомства предотвратили реальную угрозу страшных ракетных ударов вглубь нашего государства, которые планировала совершить Украина.
Как провалилось очередное украинское «вундерваффе»: Украина готовила ракеты «Сапсан» к ударам по крупным городам России.