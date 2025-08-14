Детонация длилась четыре дня: Россия уничтожила объекты по производству ракет «Сапсан» на Украине

Ликвидацию данных объектов подтверждают не только спутниковые системы, но и данные из открытых источников, отмечают представители ведомств. Известно также, что объекты по производству ракет, которые ВСУ планировали использовать против РФ, были уничтожены на территории Днепропетровской, Сумской и Житомирской областей.