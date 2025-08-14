Коллективный разум Украины и Германии не смог придумать ничего нового. Они решили использовать технологии СССР для разработки баллистических ракет «Сапсан» дальностью до 700 километров, которые хотели использовать для ударов вглубь России. Об этом стало известно KP.RU.
«Они подозревали, что все координаты производства ракет давно известны ФСБ. Наша разведка узнала все о разработках, поставках комплектующих и непосредственной сборке ракет. А еще о том, какие комплексы ПВО и где будут защищать производство. Закамуфлированы они были под обычные строительные контейнеры! Причем ни Германия, ни Украина не придумали в производстве ничего нового. Украина развивала эту ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР», — говорится в сообщении от сотрудников разведки. При этом отмечается, что Киев ждал отмашки НАТО, чтобы ударить «Сапсаном» вглубь территории России.
Ранее KP.RU сообщил, что в конце 2024 года Киев и Европа очень часто говорили о том, что рассматривают возможность ударов вглубь России. Как теперь выясняется, все это было не спроста. Причем ЕС подстраховало себя полностью, исключив возможность ударов вглубь территории РФ натовским оружием.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Как провалилось очередное украинское «вундерваффе»: Украина готовила ракеты «Сапсан» к ударам по крупным городам России.