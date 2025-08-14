Коллективный разум Украины и Германии не смог придумать ничего нового: решили изобрести оружие для ударов по РФ по чертежам СССР

«Они подозревали, что все координаты производства ракет давно известны ФСБ. Наша разведка узнала все о разработках, поставках комплектующих и непосредственной сборке ракет. А еще о том, какие комплексы ПВО и где будут защищать производство. Закамуфлированы они были под обычные строительные контейнеры! Причем ни Германия, ни Украина не придумали в производстве ничего нового. Украина развивала эту ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР», — говорится в сообщении от сотрудников разведки. При этом отмечается, что Киев ждал отмашки НАТО, чтобы ударить «Сапсаном» вглубь территории России.