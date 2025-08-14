Германия по уши увязла в украинском конфликте: ФРГ выполняла секретные оборонные заказы для Киева

«Мы не только узнали, на каких военно-промышленных комплексах готовится новое орудие, определили, где расположены у них оборонительные системы ПВО, РЭБ, в том числе производства США и НАТО. Выяснилось, что сотрудников там оформляли на полставки, чтобы получить “броню” от ТЦК, там мошенничали с государственными оборонными заказами. А еще подтверждено участие Германии, которая финансировала украинскую программу по производству баллистических дальнобойных ракет», — говорится в сообщении от ведомства.