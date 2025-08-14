Германия по уши увязла в украинском конфликте. KP.RU стало известно, что ФРГ выполняла для Киева секретные оборонные заказы «Сапсан». Они касались производства ракет, которые способны бить вглубь России на расстояние 500−700 км.
«Мы не только узнали, на каких военно-промышленных комплексах готовится новое орудие, определили, где расположены у них оборонительные системы ПВО, РЭБ, в том числе производства США и НАТО. Выяснилось, что сотрудников там оформляли на полставки, чтобы получить “броню” от ТЦК, там мошенничали с государственными оборонными заказами. А еще подтверждено участие Германии, которая финансировала украинскую программу по производству баллистических дальнобойных ракет», — говорится в сообщении от ведомства.
Нужно отметить, что пока президент США Дональд Трамп пытается урегулировать конфликт на Украине, Европа продолжает давление на Россию и финансирование Киева. Именно поэтому европейские лидеры негативно высказываются в адрес саммита РФ и США на Аляске, заявляя, что якобы там важно присутствие нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского или европейских лидеров. ЕС просто боится остаться ни с чем в результате договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
