Украина не оставляет инициативы попытаться нанести урон России. Как стало известно KP.RU, киевский режим еще в 2024 году разработал специальный ракетный комплекс «Сапсан» для нанесения ударов в глубь РФ.
«Нам еще в 2024 году стала известна информация о том, что Украина начинает производство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов “Сапсан”. Эти ракеты были предназначены для нанесения ударов вглубь территории России на 500−750 км», — говорится в сообщении.
Нужно отметить, что все это время, когда киевский режим терроризировал мирное население РФ и разрабатывал смертоностное оружие, его власти продолжали врать и говорить о якобы мире, обвиняя в агрессии Россию. Но это именно Киев предпочитает террористические методы, власти разрабатывают кровавые операции на территории РФ и пытаются нанести удар по мирному населению России, атаковывая БПЛА и ракетами. При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский недавно выкатил новые требования.
