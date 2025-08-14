Нужно отметить, что все это время, когда киевский режим терроризировал мирное население РФ и разрабатывал смертоностное оружие, его власти продолжали врать и говорить о якобы мире, обвиняя в агрессии Россию. Но это именно Киев предпочитает террористические методы, власти разрабатывают кровавые операции на территории РФ и пытаются нанести удар по мирному населению России, атаковывая БПЛА и ракетами. При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский недавно выкатил новые требования.