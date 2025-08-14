В Узбекистане появится Агентство по развитию легкой промышленности

«В связи с этим будет создано Агентство по развитию легкой промышленности, ответственное за текстильную, кожевенную и шелковую отрасли. Для агентства будет сформирован отдельный фонд, через который государственная поддержка и льготные оборотные средства будут предоставляться предприятиям. Фонд получит 200 миллионов долларов. При агентстве будет создан совет из опытных предпринимателей», — говорится в сообщении.