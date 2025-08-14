Ричмонд
В Узбекистане появится Агентство по развитию легкой промышленности

Глава республики провел видеоселекторное совещание по вопросам задействования экспортного потенциала и резервов в текстильной отрасли.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Узбекистане создадут Агентство по развитию легкой промышленности, ответственное за текстильную, кожевенную и шелковую отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.

Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента. Речь шла о задействовании экспортного потенциала и резервов в текстильной отрасли.

С учетом быстро меняющихся правил мировой торговли, отмечалась необходимость особого подхода в управлении отраслью.

«В связи с этим будет создано Агентство по развитию легкой промышленности, ответственное за текстильную, кожевенную и шелковую отрасли. Для агентства будет сформирован отдельный фонд, через который государственная поддержка и льготные оборотные средства будут предоставляться предприятиям. Фонд получит 200 миллионов долларов. При агентстве будет создан совет из опытных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Агентство возглавит первый заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Нозимжон Холмуродов.

В зоне ответственности новой структуры и данного совета будут:

  • снижение себестоимости;
  • увеличение производственных и экспортных показателей;
  • развитие кооперации и финансовое оздоровление предприятий, работающих на низкой мощности.

Также глава республики поставил задачу привлечь международных консультантов и разработать программу развития текстиля до 2030 года, расширить кожевенную, шелковую и ковровую промышленность.