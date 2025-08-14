Ричмонд
Times: Британия отказалась от планов размещать своих военных на Украине

Кир Стармер изучает идею, предусматривающую контроль воздушного пространства над Западной Украиной.

Источник: Аргументы и факты

Британия решила не размещать воинский контингент на территории Украины в рамках инициативы «коалиции желающих», сообщила газета The Times.

По данным журналистов, Лондон планировал отправить в зону украинского конфликта 30 тыс. военнослужащих. Британские власти назвали их «миротворческими силами».

В публикации уточняется, что в настоящее время премьер-министр Кир Стармер изучает идею развертывания «более реалистичной миссии». Она должна включить контроль воздушного пространства над Западной Украиной, поддержку в подготовке солдат ВСУ и разминирование акватории Чёрного моря.

Напомним, в феврале экс-глава Генерального штаба вооружённых сил Британии Дэвид Ричардс выразил сомнения в способности Лондона отправить войска на Украину. Он заявил, что британская армия не обладает достаточными ресурсами для выполнения этой задачи.

