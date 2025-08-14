Ричмонд
Ракета уничтожила РСЗО HIMARS ВСУ в Сумской области

Натовская техника ВСУ была выявлена в районе села Жихово.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения РСЗО HIMARS ВСУ в Сумской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По информации источников канала, реактивная система залпового огня американского производства была выявлена в окрестностях села Жихово. Судя по опубликованным кадрам, установка находилась на перекрестке проселочных дорог неподалеку от населенного пункта.

Сообщается, что для уничтожения РСЗО противника был применен ракетный комплекс «Искандер». Он успешно поразил цель.

Ранее стало известно об уничтожении под Харьковом центра принятия решений ВСУ, в котором находились зарубежные кураторы.