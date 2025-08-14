Ракета уничтожила РСЗО HIMARS ВСУ в Сумской области

Кадры уничтожения РСЗО HIMARS ВСУ в Сумской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, реактивная система залпового огня американского производства была выявлена в окрестностях села Жихово. Судя по опубликованным кадрам, установка находилась на перекрестке проселочных дорог неподалеку от населенного пункта.
Сообщается, что для уничтожения РСЗО противника был применен ракетный комплекс «Искандер». Он успешно поразил цель.
Ранее стало известно об уничтожении под Харьковом центра принятия решений ВСУ, в котором находились зарубежные кураторы.