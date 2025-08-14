Командир медвзвода: «Мы не разбирались кому помогать: военным, гражданским, детям..»

«Вот, смотри, я называю это “бабкины” аптечки, — показывает мне на большую, вместительную сумку с красным крестом “Хакас”. — Многие наши военные, насмотревшись всяких роликов в сети, приобретают себе такие большие аптечки…» «Так это получается я всё это время с “бабкиной” аптечкой бегал?» — сокрушаюсь я. «Она крутая, но это аптечка второго эшелона, она у тебя в рюкзаке должна быть….».
Мой собеседник — командир медицинского взвода 1-го батальона 9-го мотострелкового полка с позывным «Хакас» — личность не менее легендарная, чем и его подразделение, первым принявшее на себя удар во время вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа 24-го. Счет спасенных человеческих жизней за время СВО у этого парня давно перевалил за тысячу, и это если не считать сотни бойцов, которых эвакуировали и стабилизировали подготовленные им фельдшеры батальона.
***
«Хакас» еще долго и дотошно объяснял мне, какой должна быть солдатская, а не «бабушкина» аптечка.
— Смотри, у штурмовика, аптечка висит на боку, так как спереди БК — боекомплект. Она неудобная, конфликтует со снарягой (снаряжением). В «лисью нору» он прыгает — она соскакивает. Ему надо достать жгут, он делает вот так, — продолжает «Хакас», полностью раскрывая молнию аптечки, из которой тут же начинает выпадать «начинка». — И вот это начинается искание, что использовать. Он половину растеряет, в спешке ничего найти не может, а драгоценные секунды уходят.
Мы для своих штурмов собираем вот такие, — кивает «Хакас» на чехол по габаритам меньше подсумка к магазину с торчащим красным «язычком» для удобного раскрытия. — Здесь все самое необходимое: тот же жгут, тот же бандаж, тюбик с нефопамом, окклюзионный пластырь, гидрогелевые повязки, то есть все моменты, вот, даже перчаточки есть. Опять же рекомендуем штурмовикам по четыре жгута и добавочных турникета иметь: то есть в броню, на руки, на ноги…
***
Что такое медицина «Хакас» узнал ещё на «срочке», а потом стал углублять знания во время службы во Внутренних войсках — заключил контракт в 2005 году в Москве. Начинал рядовым милицейского полка, затем ушёл в охрану спецгрузов и важных государственных объектов, дослужился до прапорщика. В 2015-м, после сокращения, перешел в частную охранную компанию и переехал в Тульскую область.
Кроме стрельбы и других профильных навыков его обучали и медицинской науке. Довелось даже поработать с «Красным крестом».
— Начал усиленно изучать медицину, чтобы понимать, когда жгут наложить, когда повязку, травмы хотел различать — и для себя полезно, и в службе пригодится. Уже вскоре выполнял задачи нештатного медика подразделения, — вспоминает «Хакас».
Сам он родом с юга Красноярского края из города Минусинска. Вырос на берегу Енисея, недалеко от Республики Хакасия, так что позывной у командира медвзвода соответствующий.
Когда объявили мобилизацию, не находил себе места: звонил в военкомат по месту прописки, спрашивал, когда прийти. Но там лишь отвечали, что необходимо ждать повестку. Зов сердца, понимание острой необходимости в таких специалистах, как он, не давали покоя.
— Это мой долг был пойти на спецоперацию. У меня много знаний, опыта, звание. Пришёл в местный военкомат, напросился, — поделился он.
Направили в Подмосковье, где тогда формировался полк. «Хакаса» распределили на должность фельдшера мотострелковой роты, а до прибытия в «учебку» офицеров — назначили исполнять обязанности ротного командира — как-никак за плечами у прапорщика был огромный опыт работы.
Следующие полтора года парень хоть и стоял на невысокой должности, но фактически был неофициальным начмедом батальона.
Вспоминает свой первый бой. Это было на Сватовском направлении в населенном пункте Новоселки и Куземовка. Противник зашел нежданно-негаданно, прорывался яростно.
— Встречали противника с «Отмелем» — это командир батальона. Достойный офицер, Герой России, к сожалению, погиб в Малой Локне Курской области… И вот он, старшина, два гранатометчика, ещё несколько человек, я с АГС (гранатомет)… хорошо там пожгли из него. Стрелковый бой приняли возле магазина. Начали двигаться в сторону железнодорожного вокзала, где и заняли оборону. Потом буквально в тридцати метрах от укропов «трехсотых» забирали. На носилках, на плащ-палатках, на палках каких-то дотаскивали до «Звезды» — это точка эвакуации, где работал медик, — вспоминает «Хакас».
Вскоре подразделение вэсэушники накрыли артой. Почти все — с ранениями. «Хакасу» пришлось вести бой, параллельно оказывая медицинскую помощь. Комбату под колено прилетел большой осколок. Доставать его в полевых условиях было опасно.
— Приходилось перевязывать в час по два раза, боль страшная. А потом сброс c коптера. Прямо за моей спиной рвануло. Я как раз мотал «Отмелю» ногу и от этого снаряда ему её ещё больше посекло. У меня черепно-мозговая — контузило, почти ничего не слышал. Командир роты «Форель», старший лейтенант, из пулемета отстреливался, так ему руки обе перебило. Жгуты наложили. И пошли на эвакуацию. Мы, получается, крайние вышли с вокзала.
После лечения «Хакас» вернулся в строй и продолжил выполнять задачи в Бахмуте (Артемовске) в составе эвакуационной группы. Забирал на машине раненых, стабилизировал. Тогда плотно познакомился с медиками из числа «музыкантов». Признаётся, что ребята многому научили.
— Очень много у них взял. Разные лайфхаки. Они на таком опыте серьёзном, что кажется всю информацию пяти лет обучения в мединституте в двух тетрадных листиках изложили. Ничего лишнего. Только то, что нужно знать, когда перед тобой «трехсотый». Главное остановить кровь и укутать. Если два вот этих момента закрыть, человек будет жить, успеешь довести. Остановишь кровь — не снизится давление, человек не будет мерзнуть, не будет гипотермии.
В августе 2023, когда перебросили в Андреевку, «Хакасу» доверили сформировать медицинский взвод. Он нашел водителей, технику, тщательно подобрал ребят. Обязательным условием было наличие опыта реального боя.
— Не каждый может медициной заниматься под пулями, эвакуировать, когда «птички» снуют постоянно. Вот был у нас один анестезиолог. Хороший специалист, но когда рядом снаряд взорвался, не смог перебинтовать бойца. У него шок, ступор, хотя врач отличный. Должна быть безоговорочная стрессоустойчивость. Я сам работал на передке, у меня было «гнездо». Иногда подносили ребят, иногда самому приходилось выдвигаться. Подкрался, замотал, обезболил, стабилизировал, ушел оттуда. А когда появилась возможность, мы потихонечку их забирали. Очень много народа эвакуировали. Больше 700 человек. Почти все с осколочными ранениями. Никто из «трехсотых» (раненые) в «двести» (погибшие) не перешел. Всех довезли, — с гордостью вспоминает медик.
По словам «Хакаса», ВСУ бьют в первую очередь по медикам, поэтому раненых уже не перевозят на старых-добрых «буханках» — слишком опасно из-за «птиц». Намного эффективнее и быстрее задействовать багги. Опыт растёт, а с ним появляются и новые идеи. Например, недавно они придумали накрывать раненых бронеодеялом. На эвакуационный транспорт обязательно ставят станции РЭБ — «глушилки», иногда обшивают резиной, устанавливают дополнительную бронезащиту. А каждый медик в любой момент готов дать отпор из штатного оружия.
Серьёзным испытанием для медвзвода батальона стала работа в Малой Локне. «Хакаса» направили налаживать маршруты эвакуации. На следующей день ВСУ зашли в населенный пункт — медики видели стрельбу по верхушкам деревьев, а потом поняли, что враг на соседней улице. В срочном порядке выехали в соседнюю деревню Бирюковка.
— Около десяти прилетов по нам было. Реактивная артиллерия работала. Большие воронки на земле. Три боевых товарища, в их числе командир взвода погибли. У «Пугая» — это командир эвакуационного отделения — сквозное ранение через легкое. А «Айболиту» — водителю — в затылок попало. Пришлось на УАЗике двигаться дальше в Большесолдатское, где был госпиталь развернут. Еле-еле проскочили, хотя там ДРГ- диверсионно-разведвыательные группы ВСУ — работали, — вспоминает события первых дней вторжения ВСУ «Хакас».
Приехав на место, увидели страшное: огромное количество раненых и всего один хирург, да две бригады скорой помощи. В этом момент парни поняли, что надо включаться в работу и спасать людей.
— Не разбирались кому помогать: военным, гражданским, детям, а их много было. Видел своими глазами, как девочку лет десяти на руках несли. Её кассетой посекло. Потом узнал, что все благополучно. Спасли. А я дедушке делал перевязку, и он у меня спросил: «Сынок, а куда мне жену убитую деть?» Оказалось, что их машину в пяти километрах от госпиталя ДРГ расстреляла. Весь бок в пулевых. Я доложил главному хирургу. Он сказал оборону держать. А чем? Боекомплекта с собой уже не было к тому моменту. Решили всех эвакуировать. Весь транспорт, что смогли найти использовали, и в Курск поехали, — вспомнил «Хакас».
Вместе со службой прибавлялись медали. За Новоселки — медаль Суворова, за Бахмут — Георгиевский крест, за Андреевку — медаль «За отвагу», «по совокупности» добавилась «За боевые отличия».
Несмотря на огромный опыт, «Хакас» постоянно совершенствуется. Даже в отпуске умудряется связаться с инструкторами или именитыми врачами, постоянный участник соревнований по тактической медицине. Недавно прошел курсы по тактической помощи пострадавшим и проблемам эвакуации.
— Учили, как правильно подойти, как эвакуировать, что использовать: лямки, стропы, волокуши. Как отработать маршрут, как создать альтернативный. Объясняют, что, если невозможно пройти, надо переждать, выждать, понаблюдать. Я все это знаю, но какие-то узкие вещи могу спросить. Если мне непонятно, что делать при ранении артерии определенной. Опять же постоянно появляются новые средства: бинты, перевязки, медикаменты, гемостатические средства. Нужно быть в теме. — объясняет «Хакас».
Сейчас у него новый расширенный штат, который подбирал не менее тщательно, чем первый в Бахмуте. Есть и бывшие штурмовики, и снайперы, мобилизованные, выпускники Военно-медицинской академии. Пока они в тыловом районе, но времени зря не теряют. Тоже совершенствуют свои профессиональные навыки.
— У меня есть товарищ «Медик» — такой позывной взял себе. Так он постоянно нам что-то новое, интересное и полезное приносит. И где только находит? — смеётся «Хакас». — Очень много говорим о защите от дронов, их огромное количество что в Курской области было, что сейчас в Сумской. Пацаны все здравомыслящие, молодцы. Если я говорю, что ехать надо — значит, собираются и едут. В Андреевке у меня фельдшер «Воробей», всего 20 лет было ему, рядовой, а сейчас уже младший сержант, так он четыре километра на себе бойца в два раза больше себя на плече тащил. Вот такие они у меня. Думаю, такими и должны быть настоящие медики.