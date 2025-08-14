Командир медвзвода: «Мы не разбирались кому помогать: военным, гражданским, детям..»

— У меня есть товарищ «Медик» — такой позывной взял себе. Так он постоянно нам что-то новое, интересное и полезное приносит. И где только находит? — смеётся «Хакас». — Очень много говорим о защите от дронов, их огромное количество что в Курской области было, что сейчас в Сумской. Пацаны все здравомыслящие, молодцы. Если я говорю, что ехать надо — значит, собираются и едут. В Андреевке у меня фельдшер «Воробей», всего 20 лет было ему, рядовой, а сейчас уже младший сержант, так он четыре километра на себе бойца в два раза больше себя на плече тащил. Вот такие они у меня. Думаю, такими и должны быть настоящие медики.