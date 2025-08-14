Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию Рощинского

Традиционно программа работы губернатора в муниципалитете включала посещение социальных и инфраструктурных объектов, общение с жителями и отработка их обращений, совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития территории, на котором глава региона принимает конкретные решения. Так, Вячеслав Федорищев поручил предусмотреть в региональном бюджете дополнительную ежегодную субсидию на развитие муниципалитета в размере 100 млн рублей. Приоритет — ремонт дорог. Также в этом году будут выделены средства на 2 спортивные и 2 детские площадки. Глава поручил ускорить ремонт школы в Рощинском. На 2026 год запланирован капитальный ремонт двух детских садов. В рамках модернизации инфраструктуры ЖКХ в поселке отремонтируют сети водоотведения и построят очистные сооружения. По инициативе Вячеслава Федорищева с привлечением партнеров будет построен молодежный центр с детскими секциями и необходимым оснащением.