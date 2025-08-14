В Башкирии медики будут получать надбавку за наставничество

Минздрав Башкирии и профсоюз работников здравоохранения приняли поправки в отраслевое соглашение касаемо поддержки педагогической работы. Согласно документу, впервые в республике будут введены доплаты за наставничество в размере не менее 15% от оклада.
Врачи и медсёстры, занятые наставничеством, научной работой, обучением персонала, руководящие практикой студентов или несущие другую педагогическую нагрузку, также получают право на отпуск до 56 дней. Также дополнительные отпуска будут предоставляться главным врачам за ненормированный рабочий день.
Корректировки связаны с изменением федерального законодательства и структурой зарплаты медиков, в том числе с повышением окладов до 50%, сообщили в Республиканском профсоюзе медиков.