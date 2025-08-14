Губернатор Аляски предположил, сколько продлится встреча Путина и Трампа

«Думаю, встреча будет длиться несколько часов, не дней, и считаю, что она определит, какими будут следующие встречи с целью закончить эту войну», — заявил Данливи в эфире местного вещателя Alaska’s News Source.
Данливи добавил, что перед встречей Трампа и Путина планирует обсудить с американским лидером строительство газопровода в штате и энергетику в целом, а также вопросы, касающиеся критических минералов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.