Российские войска нанесли удары по производству дальнобойных баллистических ракет на Украине

Сообщается, что в мае Зеленский встречался с канцлером Германии Мерцем. Обсуждались документы по ракете «Сапсан». Столицы России и Белоруссии теоретически попадали в радиус поражения баллистическим ракетным комплексом, отметили в ФСБ.