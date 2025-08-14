Ричмонд
Российские войска нанесли удары по производству дальнобойных баллистических ракет на Украине

ФСБ и Минобороны уничтожили объекты, на которых планировалось производство дальнобойных ракетных комплексов «Сапсан», сообщили в силовом ведомстве.

Разработка и производство оружия финансировались при поддержке Германии. Киевские власти планировали использовать ракеты для нанесения ударов вглубь России.

В результате совместной операции ФСБ и Минобороны стали известны точные координаты зданий и сооружений, задействованные под цели проекта. Также нанесением точечных ударов были ликвидированы системы ПВО, прикрывавшие объекты.

В числе уничтоженных производств Павлоградский химический и механический заводы, предприятие «Звезда» и научно-исследовательский институт химпродуктов в Шостке.

Сообщается, что в мае Зеленский встречался с канцлером Германии Мерцем. Обсуждались документы по ракете «Сапсан». Столицы России и Белоруссии теоретически попадали в радиус поражения баллистическим ракетным комплексом, отметили в ФСБ.

