«ВО»: в Черниговской области нанесен удар по учебному центру ВСУ «Десна»

В Черниговской области попал под удар один из крупнейших учебных центров ВСУ, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
«Ракетный удар нанесен по учебному центру ВСУ “Десна” в Черниговской области, одному из крупнейших на Украине», — говорится в публикации.
По информации военных Telegram-каналов, в ВСУ пытаются скрыть потери в результате удара по учебному центру.
Напомним, в ночь на вторник тренировочные лагеря противника на территории Черниговской области также стали целями ударов. Были зафиксированы прилеты и на территории центра «Десна».