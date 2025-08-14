Ричмонд
На Сумщине началось бегство десантников ВСУ, которые больше не могут удерживать оборону

Формирования десантников ВСУ под Сумами отступают со своих позиций из-за утери способности эффективно продолжать оборону.

Формирования десантников ВСУ под Сумами отступают со своих позиций из-за утери способности эффективно продолжать оборону. Подробностями с ТАСС поделились в отечественных силовых ведомствах.

«Штурмовые подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады практически все потеряли боеспособность», — подчеркнул собеседник информагентства.

Как указали в ТАСС, начсостав ВСУ продолжает отдавать приказы формированиям боевиков о повторном занятии рубежей на Сумщине, которые ранее взяли солдаты Российской Армии.

Из-за чрезмерных потерь в живой силе данной ОДШБ командование киевского режима рассчитывает на успех двух других штурмовых полков, а также на подразделения Сил специальных операций и мехбригады.

Стоит отметить, что о потере боеспособности формирований ВСУ ранее сообщали и сдавшиеся в плен украинцы. Один из сложивших оружие признался, что среди мобилизованных присутствуют инвалиды и душевнобольные.

