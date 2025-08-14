Ричмонд
В ФСБ рассказали, что Киев рассчитывал получить одобрение НАТО на удары по РФ ракетами «Сапсан»

Украинские военные планирование наносить удары вглубь территории РФ ракетными комплексами «Сапсан».

Украинские военные планирование наносить удары вглубь территории РФ ракетными комплексами «Сапсан». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы безопасности России.

«С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК “Сапсан” для нанесения ударов вглубь территории России», — говорится в материалах ФСБ.

В ФСБ ранее проинформировали, что сотрудники ведомства совместно с Минобороны провели операцию по нанесению огневого поражения объектам ВПК Украины, в том числе где планировали изготавливать ракетные комплексы «Сапсан». Благодаря ударам планы по производству ракетной программы были сорваны.

Читайте материал: Российские войска нанесли удары по производству дальнобойных баллистических ракет на Украине.

