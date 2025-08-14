В ФСБ рассказали, что Киев рассчитывал получить одобрение НАТО на удары по РФ ракетами «Сапсан»

Украинские военные планирование наносить удары вглубь территории РФ ракетными комплексами «Сапсан». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы безопасности России.
В ФСБ ранее проинформировали, что сотрудники ведомства совместно с Минобороны провели операцию по нанесению огневого поражения объектам ВПК Украины, в том числе где планировали изготавливать ракетные комплексы «Сапсан». Благодаря ударам планы по производству ракетной программы были сорваны.
Читайте материал: Российские войска нанесли удары по производству дальнобойных баллистических ракет на Украине.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше