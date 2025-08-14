Главные новости 14 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 августа 2025.
Трамп обозначил условия гарантий безопасности для Киева
Американский президент Дональд Трамп во время онлайн-разговора с лидерами Украины и стран Европы заявил, что США готовы оказать содействие в получении Киевом «средств сдерживания» после урегулирования конфликта с Москвой, но не в рамках НАТО. Детали исполнения обязательств республиканец не уточнил.
Трамп не будет обсуждать с Путиным передачу территорий Украины
Дональд Трамп дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ходе встречи с Владимиром Путиным 15 августа не будет обсуждать вопрос передачи территорий. Американский лидер объяснил, что намерен достичь согласия России на безоговорочное прекращение огня. Его европейские союзники опасаются, что он согласится на территориальные уступки.
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
В ночь на 14 августа российские силы ПВО сбили и нейтрализовали 44 украинских дрона над пятью регионами и акваториями Черного и Азовского морей. В Белгородской области целью удара ВСУ стало здание правительства. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, также зафиксированы повреждения других объектов.
Британия передумала отправлять миротворцев на Украине
Великобритания скорректировала свой план по размещению на Украине после урегулирования конфликта с Россией миротворческих сил в составе «Коалиции желающих». Власти Королевства отказались от отправки 30-тысячного контингента. Вместо этого Киеву предложат воздушное патрулирование с использованием истребителей Typhoon или F-35.
WhatsApp отреагировал на блокировку звонков в России
Представители WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) отреагировали на решение российских властей ограничить доступ к функциям мессенджера. В компании заверили, что сделают всё возможное, чтобы в России и мире было доступно общение, защищенное сквозным шифрованием.