Главные новости 14 августа 2025 года

Американский президент Дональд Трамп во время онлайн-разговора с лидерами Украины и стран Европы заявил, что США готовы оказать содействие в получении Киевом «средств сдерживания» после урегулирования конфликта с Москвой, но не в рамках НАТО. Детали исполнения обязательств республиканец не уточнил.