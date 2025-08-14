«Не нужно иллюзий»: война на Украине не закончится в эту пятницу — военкор объяснил почему

Коц напомнил, что Трамп сам охарактеризовал будущую встречу как предварительную. По его словам, это будет возможность напрямую донести позиции, которые искажаются в аналитических справках и телевизионных сюжетах, а также спокойно объяснить, что речь идёт не только об Украине, но и о глобальной безопасности Европы. Он добавил, что именно эти вопросы Россия пыталась донести до администрации Байдена ещё в конце 2021 года, но тогда её предупреждения были проигнорированы.