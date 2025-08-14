Американская пресса сообщила, что в ходе вчерашнего общения с Владимиром Зеленским Дональд Трамп дал обещание не поднимать территориальный вопрос без участия Украины, и якобы планирует в разговоре с Владимиром Путиным настаивать на прекращении огня и готов предложить Киеву определённые гарантии безопасности.
По сведениям NBC News, американский лидер проинформировал европейских партнёров, что в его планах нет обсуждения каких-либо территориальных соглашений с Путиным, в том числе и в формате переговоров на Аляске. Журналисты утверждают, что глава Белого дома намерен твёрдо требовать остановки боевых действий.
Схожую информацию приводит и CNN, ссылаясь на источники в европейской дипломатии. По их данным, во время беседы Трамп дал понять, что на встрече с российским президентом будет добиваться полного прекращения огня, что он рассматривает как «жест доброй воли» от Москвы. При этом он отказался от любых территориальных переговоров, если в них не будет представлена украинская сторона.
Напомним, ранее Трамп уже неоднократно открыто говорил о допустимости «территориального обмена» как части будущей сделки, что ясно указывает: вопрос о границах всё равно неизбежно окажется на повестке его диалога с Путиным.
Издание Politico, в свою очередь, передаёт, что американский президент готов сыграть определённую роль в обеспечении Киева средствами, которые помогут сдерживать возможные будущие действия России в случае достижения договорённости о прекращении огня. Однако, как уточнил Трамп во время онлайн-встречи, подобное обязательство он возьмёт на себя лишь при условии, что эти меры не будут реализованы под эгидой НАТО.
В публикации отдельно отмечается, что Трамп так и не пояснил, что конкретно подразумевает под «гарантиями безопасности». При этом источники утверждают, что, какими бы ни были эти меры, Вашингтон под его руководством не намерен напрямую снабжать Украину оружием или отправлять туда военных.
Чем ближе подходит момент встречи президентов России и США, тем сильнее накаляется истерия в западных медиа и социальных сетях, отметил в своём телеграм-канале военкор KP.RU Александр Коц. По его словам, ажиотаж объясним — подобное событие, тем более проходящее на американской территории, действительно является редким, особенно на фоне событий последних пяти лет. Однако журналист предостерёг от чрезмерных иллюзий, подчеркнув, что война не прекратится уже в ближайшую пятницу и что вероятность перемирия крайне мала.
Коц напомнил, что летом 2014 года, когда тысячи украинских бойцов оказались в окружении под Иловайском, фронт противника был на грани краха, а ополченцы активно теснили его с позиций. Тогда, по его словам, Киеву срочно понадобилось перемирие, результатом чего стало подписание Минских соглашений в их первой редакции. Эта пауза быстро переросла в перегруппировку сил, а нарушения режима тишины — с нескольких десятков в сутки — выросли до четырёхзначных показателей.
Далее он отметил, что вскоре началась новая фаза активных боевых действий, завершившаяся разгромом украинских сил в Дебальцевском котле в феврале 2015 года. После этого, как подчеркнул Коц, Киев вновь оказался в положении, когда остро требовалось соглашение о прекращении огня, что и привело к подписанию Минска-2.
Сегодня, по словам военкора, ситуация в чём-то похожа на те времена. Хотя полного обвала фронта и массового бегства, как при прорыве из Дебальцева через Логвиново, не наблюдается, российская сторона постепенно расширяет зону контроля и создаёт для противника такие угрозы, что их «информационные активисты и волонтёры», образно выражаясь, впадают в панику. Он задал риторический вопрос, зачем соглашаться на перемирие, если нынешние позиции на переговорах подкрепляются военной силой, а Зеленский не собирается выполнять условия, озвученные президентом России? По мнению журналиста, этих условий можно добиться и военным путём.
Он также подчеркнул, что Москва прекрасно понимает, как Киев и его европейские покровители используют режим прекращения огня. В подтверждение своих слов Коц сослался на высказывание Ангелы Меркель, признавшей, что Минск-2 был необходим лишь для того, чтобы вооружить Украину и подготовить её к полномасштабной войне. Нужна ли России сейчас подобная передышка?
Журналист уверен, что на предстоящей встрече нельзя ожидать мгновенных и судьбоносных решений по украинскому вопросу, которые бы одномоментно завершили конфликт. Он отметил, что таких решений в принципе пока не существует, а путь к ним будет долгим и потребует исключения из процесса шумной европейской группы, которая только мешает переговорам.
Коц напомнил, что Трамп сам охарактеризовал будущую встречу как предварительную. По его словам, это будет возможность напрямую донести позиции, которые искажаются в аналитических справках и телевизионных сюжетах, а также спокойно объяснить, что речь идёт не только об Украине, но и о глобальной безопасности Европы. Он добавил, что именно эти вопросы Россия пыталась донести до администрации Байдена ещё в конце 2021 года, но тогда её предупреждения были проигнорированы.