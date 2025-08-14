Российские бойцы на Харьковском направлении ликвидировали диверсионно-разведывательную группу «Тимура» киевского ГУР. Подробностями с ТАСС поделились в отечественном силовом ведомстве.
«В районе Волчанска командование ВСУ для диверсионных действий задействует спецподразделения ГУР…», — сообщил собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, опасную ДРГ ликвидировали солдаты группировки войск «Север» Российской Армии.
Стоит отметить, что формирования ВСУ сейчас терпят неудачи и на других направлениях фронта. Ранее стало известно, что десантники киевского режима на Сумщине стали бросать рубежи обороны.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.