«После телефонных разговоров (канцлера ФРГ Фридриха, — Прим. Life.ru) Мерца и Трампа (а также других лидеров Европы в среду, — Прим. Life.ru) европейцы отказались от этого требования… Трамп выразил беспокойство по поводу того, что присутствие Зеленского в самом начале переговоров может сорвать процесс», — говорится в статье.
Европейские лидеры пытались продвинуть идею «прямого представительства» на встрече на Аляске, предлагая участие в переговорах не только Зеленского, но и генерального секретаря НАТО Марка Рютте «или другого европейского лидера». При этом Дональд Трамп высказал свои возражения и лишь согласился проинформировать о результатах переговоров главу киевского режима, а также других глав государств Европы.
Напомним, саммит Владимира Путина и его американского коллеги пройдёт 15 августа в Анкоридже в штате Аляска. Основной темой встречи станет разрешение украинского конфликта, которое позволит добиться долгосрочного мира. Европейские лидеры активно добивались присутствия Зеленского на этом саммите, но их усилия оказались напрасными. Американский президент чётко дал понять, что экс-комику там не место, так как за три с половиной года он так и не смог продвинуться к мирному урегулированию.