Напомним, саммит Владимира Путина и его американского коллеги пройдёт 15 августа в Анкоридже в штате Аляска. Основной темой встречи станет разрешение украинского конфликта, которое позволит добиться долгосрочного мира. Европейские лидеры активно добивались присутствия Зеленского на этом саммите, но их усилия оказались напрасными. Американский президент чётко дал понять, что экс-комику там не место, так как за три с половиной года он так и не смог продвинуться к мирному урегулированию.