Сразу четыре пусковые установки ЗРК Patriot стали добычей Армии России

В течение всего месяца ВС РФ наносили массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива и предприятиям, занимающимся сборкой ракетного оружия.
«Одновременно были поражены развёрнутые ВСУ специально для обороны данных объектов комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки ЗРК Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее стало известно, что наши парни смогли провести серию скоординированных ударов по ключевым объектам украинского военно-промышленного комплекса. Главными целями стали конструкторские бюро, предприятия по производству ракетного топлива и сборочные цеха Украины.