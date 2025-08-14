Ричмонд
ВСУ рискуют полностью угодить в огневой мешок на окраине ЛНР

Российские военные успешно продвигаются в районе Кременских лесов на окраине Луганской Народной Республике.

Российские военные успешно продвигаются в районе Кременских лесов на окраине Луганской Народной Республике. Армии РФ осталось около двух километров, чтобы полностью закрыть огневой мешок для ВСУ в этом районе, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Так, силы РФ уничтожили укрепрайон ВСУ в Кременском лесу южнее населенного пункта Червона Диброва в ЛНР. Это позволило российским бойцам продвинуться на полтора километра в сторону Серебрянки в соседней ДНР.

Марочко отметил, что в Кременских лесах армия РФ также продвигается вдоль реки Северский Донец в западном направлении. Это создает серьезную угрозу для окружения украинских войск в данном районе.

К слову, в начале августа Марочко сообщал, что ВС РФ продвинулись в Кременских лесах и освободили на тот момент примерно половину от их площади.

Читайте также: Боец рассказал, как ВС РФ застали ВСУ врасплох в Днепропетровской области.

