ВСУ рискуют полностью угодить в огневой мешок на окраине ЛНР

Российские военные успешно продвигаются в районе Кременских лесов на окраине Луганской Народной Республике. Армии РФ осталось около двух километров, чтобы полностью закрыть огневой мешок для ВСУ в этом районе, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.