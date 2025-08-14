Таможенная служба поможет Госинспекции финансового контроля бороться с мошенничеством

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Меморандум о сотрудничестве подписали в Кишиневе Таможенная служба и Государственная инспекция финансового контроля Молдовы. Согласно документу, ведомства будут сотрудничать с государствами Европейского союза и внешних партнеров по развитию.
«Основные направления сотрудничества будут сосредоточены на повышении эффективности применения нормативно-правовой базы, оперативном обмене информацией, а также участии в совместных проверочных мероприятиях и мероприятиях по расследованию», — говорится в заявлении Таможни.
Согласно меморандуму, Таможенная служба будет оказывать всестороннюю поддержку инспекции финансового контроля для обеспечения надлежащего функционирования Национальной системы противодействия мошенничеству. В число таких действий входит:
- укрепление инфраструктуры обмена данными и таможенной информации,
- участие в совместных контрольных группах и обеспечение мер по документированию и расследованию случаев, которые могут затрагивать национальные и европейские финансовые интересы.