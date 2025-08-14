Ричмонд
Москва и почти вся Белоруссия: Появилась карта с «зоной поражения‎» ракетами «Сапсан»

В радиус возможного поражения украинскими дальнобойными ракетами «Сапсан», заводы по производству которых были уничтожены Армией России, входит Москва. Об этом свидетельствует карта, опубликованная Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.

Источник: Life.ru

Согласно схеме, под удар нового оружия попадала большая часть Центральной России, включая Москву и область. Также в «зоне поражения» практически вся территория Белоруссии, в том числе её столица — Минск.

Ранее в ФСБ заявили, что благодаря скоординированным действиям российских силовых ведомств и Армии России украинская ракетная программа по производству комплексов «Сапсан» была уничтожена. Этими ракетами с соглашения одной из стран НАТО Киев думал бить вглубь России. В ходе ударов с землёй сравняли ракетные цеха в Днепропетровской и Сумской областях.

