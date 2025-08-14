Москва и почти вся Белоруссия: Появилась карта с «зоной поражения‎» ракетами «Сапсан»

Ранее в ФСБ заявили, что благодаря скоординированным действиям российских силовых ведомств и Армии России украинская ракетная программа по производству комплексов «Сапсан» была уничтожена. Этими ракетами с соглашения одной из стран НАТО Киев думал бить вглубь России. В ходе ударов с землёй сравняли ракетные цеха в Днепропетровской и Сумской областях.