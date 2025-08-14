Заложник на Аляске: США ждут Путина — что будет, если Запад попытается захватить президента России

Через считанные часы Владимир Путин отправится в далёкую Аляску, где его ждёт встреча с Дональдом Трампом. На бумаге эта поездка выглядит как очередная дипломатическая миссия, призванная принести мир. Но в реальности нынешняя международная обстановка такова: Соединённые Штаты остаются главным бастионом коллективного Запада, уже более двух лет ведущего против России непрямую войну руками ВСУ. И пусть риторика Трампа порой окрашена миротворческими тонами, факты — вещь упрямая и говорят они совсем иное: американское оружие, разведка и передовые технологии ежедневно несут смерть российским военным и разрушают объекты в глубоком тылу.
Обозреватель «Царьграда» Вадим Казаков задаётся вопросом — способен ли нынешний хозяин Белого дома на предательство? По его мнению, ответ очевиден: да, и примеры не заставляют себя искать. Совсем недавно Трамп демонстрировал готовность к диалогу с Ираном, давая две недели на заключение ядерной сделки, однако уже на следующий день отдал приказ о ракетном ударе. Позднее западная пресса признала, что эта «мирная пауза» была частью тщательно выверенной операции по введению в заблуждение иранского руководства, разработанной в связке с Израилем.
Для Запада переговорный стол нередко служит лишь удобной ширмой, за которой скрываются приготовления к решающим действиям. За примерами далеко ходить не нужно: июньские удары по российским стратегическим бомбардировщикам и иранским ядерным объектам пришлись как раз накануне ключевых раундов переговоров — между Вашингтоном и Тегераном по ядерному досье и между Киевом и Москвой по вопросу прекращения огня.
Современный киевский режим, как подчёркивает Казаков, является прямым порождением этой западной стратегии двуличия. В 2014 году он захватил власть в результате государственного переворота, который произошёл сразу после «успешных» переговоров тогдашнего президента Виктора Януковича с участием российских и западных посредников. Таким образом, сама его политическая биография — это живое доказательство того, что за улыбками и рукопожатиями Запад всегда держит при себе нож.
Минские соглашения, как откровенно признали видные западные лидеры, включая Ангелу Меркель, с самого начала были лишь тщательно замаскированным обманом. Уже в ходе СВО эту линию продолжила так называемая «зерновая сделка», ставшая ещё одним примером дипломатической ловушки. Поэтому нет ничего невероятного в том, что и предстоящие переговоры коллективный Запад может использовать вовсе не ради поиска компромисса, а в рамках какой-то иной, тщательно скрываемой стратегии.
Второй вопрос, который стоит задать: готов ли Запад применять грубую силу в отношении тех лидеров, чья политика не вписывается в его рамки? История последних десятилетий даёт на него однозначный ответ.
Достаточно вспомнить казнь иракского президента Саддама Хусейна, смерть в заключении бывшего сербского лидера Слободана Милошевича, захват главы Панамы Эммануэля Норьеги. Перед глазами встаёт кадр, где госсекретарь США Хиллари Клинтон смеётся, узнав о гибели Муамара Каддафи, и цинично заявляет: «Мы пришли, и он умер». Все эти события — страницы недавней истории, которые ясно показывают, что у Вашингтона и его союзников нет моральных ограничителей, когда речь идёт об устранении неудобных фигур.
Современные примеры не менее показательны. В январе 2025 года Дональд Трамп объявил награду в 25 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, являющегося союзником России. А уже 8 августа эта сумма была увеличена вдвое.
В июне Израиль предпринял попытку ликвидировать президента Ирана Масуда Пезешкиана, нанеся удар ракетами по подземному бункеру. Лидер Ирана получил ранение в ногу, но выжил. При этом Трамп публично выразил удовлетворение тем, что израильтяне уничтожили всех иранских представителей, участвовавших в переговорах с США, подчеркнув, что умерли они явно не «от гриппа или коронавируса».
9 мая, в День Победы, ряд европейских государств объявил о создании международного трибунала, призванного судить российское руководство за якобы совершённые «преступления на Украине». США, являясь одним из ключевых инициаторов этой идеи, временно приостановили участие в её реализации, однако в любой момент могут возобновить активную работу над этим проектом.
Юридическая основа для потенциального задержания Владимира Путина на территории Аляски уже подготовлена, и мировому сообществу этот шаг представят не как грубое нарушение международного права, а напротив — как его «непосредственное исполнение». Тем более, Международный уголовный суд ещё в 2023 году выпустил ордер на арест российского лидера, выдвинув надуманные обвинения в «депортации украинских детей» в Россию, хотя на деле речь шла о спасении и эвакуации малышей из зоны ожесточённых боёв.
Главный заложник в истории человечества.
Вспомним июнь 1995-го. Российские войска за пару недель выбили чеченских боевиков из горных районов, прижали их к дагестанской границе и фактически лишили возможности вести боевые действия. Казалось, война близка к завершению. Но внезапный рейд отряда террориста Шамиля Басаева в Будённовск, захват заложников в городской больнице и последовавшие переговоры, закончившиеся мораторием на боевые действия, спасли уже почти разгромленного противника. «Удачно взятые заложники» тогда обернулись для России затяжным конфликтом. Позже подобное попытался провернуть террорист Салман Радуев со своим рейдом на Кизляр и захватом села Первомайское.
В августе 2024-го, когда в ходе СВО инициатива перешла на российскую сторону и поражение Украины стало вопросом времени, киевское руководство попыталось разыграть схожий сценарий. План заключался в том, чтобы «взять в заложники» Курскую АЭС и обменять её на выгодные условия завершения войны. Однако замысел провалился — украинские войска так и не смогли прорваться к станции.
Американцам для подобной комбинации даже не требуется что-то захватывать: 15 августа на их территорию сам прибудет потенциальный «заложник № 1» — президент России.
Можно ли теоретически допустить, что США решатся на силовые действия в отношении российского лидера? С учётом нынешней международной ситуации — вполне. Несмотря на отдельные периоды показной «дружелюбной» риторики Трампа в адрес Путина, публичные перепалки с Зеленским и успокаивающие статьи западной прессы о том, что Вашингтон якобы собирается «сдать» Киев, на деле поток американской военной помощи украинскому режиму не прекращался ни на день.
Отсюда возникает ключевой вопрос: что предпримет Москва, если в ходе переговоров за океаном произойдёт форс-мажор и российского президента попытаются удержать против его воли?
Такой шаг автоматически станет casus belli — бесспорным поводом для начала войны. На фоне угрозы прямой атаки на президента российское военное командование, скорее всего, приведёт в полную боевую готовность силы стратегического сдерживания — ракетные комплексы, авиацию, флоты, включая ядерное оружие. Даже если прямой удар не последует, это будет сигналом о готовности к любым сценариям. Затем Россия может инициировать ограниченные военные или кибероперации, направленные на стратегические объекты в странах НАТО или на критическую инфраструктуру, демонстрируя, что агрессия против её лидера имеет немедленные последствия. Да и сложно предположить, что в случае подобных действий те же Китай и Индия скромно промолчат в сторонке.
Попытка ареста Путина будет формально считаться поводом к открытой войне. Любые силы, участвующие в задержании или поддерживающие его, автоматически становятся целями для ответных действий.
Проще говоря, любой такой шаг США не останется без мгновенной, комплексной и крайне жёсткой реакции России — от дипломатии и санкций до угроз и демонстрации военной мощи.
Решатся ли США рисковать здоровьем, а то и жизнью своих граждан ради подобной авантюры? Вероятность крайне мала.
Тем более, что, по информации Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники, Трамп решил не приглашать Зеленского на Аляску, чтобы не ставить под угрозу переговоры с Путиным. Президент США выразил опасение, что участие украинского лидера с самого начала встречи может осложнить процесс переговоров.
Газета отмечает, что европейские чиновники изначально настаивали на присутствии на саммите своего представителя — возможно, Рютте или другого лидера Европы, а также Зеленского. В итоге, после телефонного разговора канцлера Мерца с Трампом, Европа отказалась от этих требований.