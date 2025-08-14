Заложник на Аляске: США ждут Путина — что будет, если Запад попытается захватить президента России

Такой шаг автоматически станет casus belli — бесспорным поводом для начала войны. На фоне угрозы прямой атаки на президента российское военное командование, скорее всего, приведёт в полную боевую готовность силы стратегического сдерживания — ракетные комплексы, авиацию, флоты, включая ядерное оружие. Даже если прямой удар не последует, это будет сигналом о готовности к любым сценариям. Затем Россия может инициировать ограниченные военные или кибероперации, направленные на стратегические объекты в странах НАТО или на критическую инфраструктуру, демонстрируя, что агрессия против её лидера имеет немедленные последствия. Да и сложно предположить, что в случае подобных действий те же Китай и Индия скромно промолчат в сторонке.