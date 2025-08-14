Ричмонд
В Башкирии скоро запретят продажу алкоголя

И это будет последний день в году, подпадающий под запрет торговли спиртным.

В День знаний 1 сентября в магазинах Башкирии запрещается продавать алкогольную продукцию. Такое правило действует также в новогодние праздники (3, 4, 5 января с 17 до 10 часов и 6 января с 17 до 23 часов), в дни проведения «Последнего звонка», Дня молодёжи, сабантуев. На общепит закон не распространяется.

Как сообщалось, с 1 сентября для реализации алкоголя в летних кафе будут действовать более строгие правила.

По данным сервиса «Контур Маркет», продажи алкоголя текущим летом в Башкирии снизились на 18% к лету 2024, и на 18% подорожала продукция. Зафиксировано существенное снижение покупок водки (-39%) и коньяка (-36%), а продажи шампанского выросли (+34%).