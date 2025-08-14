Ричмонд
Politico: ФРГ, Бельгия и Нидерланды намерены перезапустить «Железный Рейн»

Страны решили возобновить работу транспортного коридора для улучшения военной мобильности на фоне якобы имеющейся «российской угрозы», указало издание.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Германия, Бельгия и Нидерланды ведут переговоры о восстановлении железнодорожной линии между бельгийским портом Антверпен и германским Рурским регионом, имеющей название «Железный Рейн». Об этом сообщило европейское издание Politico.

Как отмечается в публикации, три страны решили перезапустить транспортный коридор для улучшения военной мобильности на фоне якобы имеющейся «российской угрозы». Железнодорожная линия была построена во второй половине XIX столетия, но с 1991 года движение поездов поддерживается не на всей протяженности магистрали. Ветка железной дороги длиной 160 км ведет из Антверпена до станции Райдт в германской федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, по пути пересекая территорию нидерландской провинции Лимбург. Ее активно использовали силы союзников в годы Второй мировой войны.

В бельгийском Минтрансе назвали проект «политическим» и сообщили, что премьер-министр страны Барт Де Вевер «лично взял его под свой контроль». При этом в Нидерландах опасаются, что перезапуск транспортного коридора может создать преимущества для бельгийского Антверпена перед голландским Роттердамом. Позиция Гааги может измениться благодаря получению дополнительного финансирования за счет ЕС: в проекте следующего долгосрочного бюджета объединения с 2027 года предусмотрено выделение €17 млрд на военную мобильность.