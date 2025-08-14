Politico: ФРГ, Бельгия и Нидерланды намерены перезапустить «Железный Рейн»

Как отмечается в публикации, три страны решили перезапустить транспортный коридор для улучшения военной мобильности на фоне якобы имеющейся «российской угрозы». Железнодорожная линия была построена во второй половине XIX столетия, но с 1991 года движение поездов поддерживается не на всей протяженности магистрали. Ветка железной дороги длиной 160 км ведет из Антверпена до станции Райдт в германской федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, по пути пересекая территорию нидерландской провинции Лимбург. Ее активно использовали силы союзников в годы Второй мировой войны.