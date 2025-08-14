ФСБ опубликовала карту радиуса возможного поражения украиснкими ракетами «Сапсан»

Ранее ФСБ сообщила, что совместно с Министерством обороны РФ были нанесены удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве этих ракет. В ведомстве заявили, что проведенная операция позволила предотвратить угрозу ударов по стратегическим объектам в глубине российской территории и уничтожить техническую базу для создания дальнобойных баллистических ракет.