ФСБ опубликовала карту радиуса возможного поражения украиснкими ракетами «Сапсан»

Федеральная служба безопасности России обнародовала карту, на которой обозначен радиус поражения украинских оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».
Согласно схеме, под удар могли попасть значительные территории Центральной России, включая Московский регион, а также почти вся Белоруссия, в том числе Минск.
Ранее ФСБ сообщила, что совместно с Министерством обороны РФ были нанесены удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве этих ракет. В ведомстве заявили, что проведенная операция позволила предотвратить угрозу ударов по стратегическим объектам в глубине российской территории и уничтожить техническую базу для создания дальнобойных баллистических ракет.
Публикация карты призвана продемонстрировать масштабы потенциальной угрозы, которую, по утверждению российских силовых структур, удалось нейтрализовать.
В последние месяцы российские военные неоднократно заявляли о пресечении попыток Украины нанести удары по удаленным от линии фронта целям, включая критическую инфраструктуру.
