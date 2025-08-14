Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ опубликовала карту радиуса возможного поражения украиснкими ракетами «Сапсан»

Федеральная служба безопасности России обнародовала карту, на которой обозначен радиус поражения украинских оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».

Федеральная служба безопасности России обнародовала карту, на которой обозначен радиус поражения украинских оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».

Согласно схеме, под удар могли попасть значительные территории Центральной России, включая Московский регион, а также почти вся Белоруссия, в том числе Минск.

Ранее ФСБ сообщила, что совместно с Министерством обороны РФ были нанесены удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве этих ракет. В ведомстве заявили, что проведенная операция позволила предотвратить угрозу ударов по стратегическим объектам в глубине российской территории и уничтожить техническую базу для создания дальнобойных баллистических ракет.

Публикация карты призвана продемонстрировать масштабы потенциальной угрозы, которую, по утверждению российских силовых структур, удалось нейтрализовать.

В последние месяцы российские военные неоднократно заявляли о пресечении попыток Украины нанести удары по удаленным от линии фронта целям, включая критическую инфраструктуру.

Читайте материал: «ВСУ рискуют полностью угодить в огневой мешок на окраине ЛНР».

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.