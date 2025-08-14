На Западе считают, что Орбан сделал провальную ставку

В Венгрии популярность главы правительства Виктора Орбана и его партии ФИДЕС, как пишет Bloomberg, слабеет.
Его ставка на Дональда Трампа провалилась, отмечает агентство. Указывается, что Орбан ожидал масштабных инвестиций в США в Венгрию, но вместо этого Трамп требует инвестиций Евросоюза в США, а его 15-процентная пошлина и вовсе грозит задушить венгерскую экономику.
Трамп, как известно, также угрожает дополнительными санкциями покупателям нефти из РФ, а Венгрия входит в их число.
Будапешт при этом больше не подвергается критике Вашингтона за подрыв демократических институтов, но американские санкции, введенные еще при Байдене за это и связи с Москвой и КНР, как отмечает агентство, были отменены лишь частично.