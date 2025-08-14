«Очень серьезные последствия»: Трамп в преддверии переговоров начал грозить Путину

Владимир Путин столкнется с «очень серьезными последствиями», если он не договорится о прекращении огня на Украине на своем саммите с Дональдом Трампом на Аляске, заявил президент США в среду. Трамп также заявил, что будет настаивать на проведении трехстороннего саммита с Зеленским, если встреча на Аляске пройдет успешно.
Выступая после телефонного разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая британского премьера Кира Стармера, Трамп также предположил, что он будет настаивать на проведении второго саммита, если его встреча с Путиным пройдет успешно — на этот раз с участием его украинского представителя, пишет The Guardian.
«Если с первым все пройдет нормально, мы быстро проведем второй», — сказал Трамп журналистам в Вашингтоне. По его словам, он «хотел бы сделать это почти немедленно, и мы проведем быструю вторую встречу» между президентом Путиным, Зеленским и самим Трампом, «если они захотят, чтобы я присутствовал».
Трамп не сообщил о сроках проведения второй встречи. В пятницу он должен встретиться с президентом РФ Путиным в Анкоридже, штат Аляска. Сообщается, что встреча состоится на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон, военном объекте, имевшем решающее значение для противодействия Советскому Союзу в разгар холодной войны.
На вопрос, столкнется ли Россия с последствиями, если Путин не согласится прекратить конфликт на Украине после встречи на Аляске, Трамп ответил: «Да, они будут… очень серьезные последствия».
Выступление американского президента последовало за тем, что он назвал очень хорошим разговором с европейскими лидерами, в ходе которого он проконсультировался о цели и стратегии своего саммита. Трамп порадовал руководство Европы, заверив, что прекращение огня является его приоритетом, и он не пойдет ни на какие территориальные уступки без полного участия Киева.
Подход Трампа на видеоконференции, описанный президентом Франции Эммануэлем Макроном, по-видимому, успокоил некоторых лидеров, которые обращались к непредсказуемому президенту США с последней коллективной просьбой о том, что он обязан защищать суверенитет Украины — и европейскую безопасность — на переговорах, пишет The Guardian.
Европейские лидеры побеседовали с Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом на спешно созванной одночасовой встрече в попытке выработать стратегию переговоров Трампа. Зеленский и европейские лидеры были исключены из участия в саммите на Аляске и опасаются, что Трамп, намереваясь выполнить свои предвыборные обещания о том, что он сможет легко положить конец конфликту на Украине, пойдет на уступки, которые поставят под угрозу будущий суверенитет этой страны.
Но Трамп подчеркнул свое обещание, что саммит сам по себе не будет переговорами по существу, а скорее «прощупыванием», чтобы проверить условия Путина по подписанию временного соглашения о прекращении огня, которое затем привело бы к переговорам с Киевом. Трамп сказал, что это был очень хороший звонок, и что он оценил его на 10 баллов из 10.
Великобритания, Франция и Германия, сопредседатели так называемой «коалиции желающих», позже изложили свою позицию по переговорам, повторив, что международные границы не должны изменяться силой, и настаивая на том, что Украина должна иметь «надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности». честность".
Эти три страны повторили, что конструктивные переговоры могут состояться только при условии соблюдения режима прекращения огня, и призвали к дальнейшим экономическим санкциям, если Россия не согласится прекратить боевые действия на саммите, отмечает The Guardian.
Выступая вместе с Зеленским в Берлине, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа хочет, чтобы Трамп добился успеха на Аляске, но она ясно дала понять президенту США, что интересы Украины и Европы должны быть там защищены.
Фриц Мерц призвал к 30-дневному прекращению огня, а затем к предметным переговорам. Излагая ключевые принципы, на которых основана Европа, он сказал: «Переговоры должны быть частью общей трансатлантической стратегии. Тогда они, в конечном счете, с наибольшей вероятностью приведут к успеху. Эта стратегия должна по-прежнему опираться на сильную поддержку Украины и необходимое давление на Россию. Это также означает, что если с российской стороны на Аляске не будет никаких подвижек, то Соединенные Штаты и мы, европейцы, должны усилить давление».
Макрон заявил, что никаких серьезных обсуждений по поводу российско-украинского обмена территориями не проводилось, и Трамп в любом случае подчеркнул, что любые подобные обсуждения могут быть согласованы только с Киевом. Он сказал, что Трамп будет бороться за проведение трехсторонней встречи между Украиной, США и Россией и что такая встреча состоится в Европе.
Впрочем, подчеркивает The Guardian, Один европейский дипломат сказал: «В целом встреча была обнадеживающей в том смысле, что наши точки зрения совпали, но остается вопрос, будет ли Трамп придерживаться согласованного сценария, когда встретится с Путиным».
Трамп встретился с главами государств и правительств Германии, Великобритании, Франции, Италии, Польши и Финляндии, а также с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вопрос о гарантиях безопасности для Украины был поднят в ходе телефонного разговора с Трампом, но никакого прорыва в предложении США оказать практическую поддержку коалиции достигнуто не было.
Но главная цель европейцев состояла в том, чтобы получить заверения от печально известного своим непостоянством Трампа в том, что его не заставят давать невыполнимые обещания, требующие от Украины уступок территорий в качестве цены за согласие Москвы на прекращение огня. Они также пытались получить заверения в том, что Трамп по-прежнему готов использовать пока неиспользуемые экономические рычаги, которые могут нанести ущерб доходам России.
Европейские лидеры осторожничают на публике, приветствуя саммит Трампа, но в глубине души опасаются, что Трамп намерен улучшить американо-российские отношения и рассматривает потерю суверенитета Украины как необходимую и неизбежную цену за достижение этой цели.
Трамп расплывчато высказался о своей стратегии, включая условия, которые он предложит, чтобы склонить Путина согласиться на прекращение огня.
Ранее в среду Трамп выразил свою ярость по поводу сообщений СМИ о его встрече с Путиным, написав в социальной сети Truth: «СМИ очень, очень несправедливо относятся к моей встрече с Путиным. Они продолжают цитировать уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, хотя встреча проходит на территории США, “Путин уже победил”. Что это за чертовщина? Мы выигрываем ВСЕ».
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что в отношении торговых партнеров России могут быть введены дополнительные санкции или дополнительные тарифы, если встреча на Аляске пройдет неудачно.
Уверенная в себе Москва отвергла важность консультаций Европы с Трампом, пишет The Guardian, приводя слова представителя МИД: «Мы считаем консультации, запрошенные европейцами, политически и практически незначительными действиями. На словах европейцы поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, но на самом деле Европейский союз саботирует их».
Россия заявляет, что встреча на Аляске, скорее всего, затронет весь спектр российско-американских двусторонних отношений, а не только Украину: «Мы надеемся, что эта встреча позволит лидерам сосредоточиться на всем спектре вопросов, от кризиса на Украине до препятствий, которые мешают нормальному и конструктивному диалогу, который имеет решающее значение для обеспечения международного мира и стабильности».