«Очень серьезные последствия»: Трамп в преддверии переговоров начал грозить Путину

Фриц Мерц призвал к 30-дневному прекращению огня, а затем к предметным переговорам. Излагая ключевые принципы, на которых основана Европа, он сказал: «Переговоры должны быть частью общей трансатлантической стратегии. Тогда они, в конечном счете, с наибольшей вероятностью приведут к успеху. Эта стратегия должна по-прежнему опираться на сильную поддержку Украины и необходимое давление на Россию. Это также означает, что если с российской стороны на Аляске не будет никаких подвижек, то Соединенные Штаты и мы, европейцы, должны усилить давление».