Глава Аляски высказал предположение по длительности встречи Путина и Трампа

Майк Данливи считает, что переговоры определят, какими будут следующие встречи по Украине.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлится несколько часов, предположил губернатор Аляски, где будут проходить переговоры, Майк Данливи.

«Я думаю, встреча продлится несколько часов, не дней, и считаю, что она определит, какими будут следующие встречи с целью закончить конфликт», — сказал чиновник в эфире Alaska s News Source.

Путин и Трамп встретятся в городе Анкоридж, чтобы в первую очередь обсудить вопросы урегулирования украинского конфликта, в пятницу, 15 августа.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше