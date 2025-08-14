Глава Аляски высказал предположение по длительности встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлится несколько часов, предположил губернатор Аляски, где будут проходить переговоры, Майк Данливи.
«Я думаю, встреча продлится несколько часов, не дней, и считаю, что она определит, какими будут следующие встречи с целью закончить конфликт», — сказал чиновник в эфире Alaska s News Source.
Путин и Трамп встретятся в городе Анкоридж, чтобы в первую очередь обсудить вопросы урегулирования украинского конфликта, в пятницу, 15 августа.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше